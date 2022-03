Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une priorité du Barça laisse Xavi dans le flou…

Publié le 24 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez serait prêt à témoigner de l’arrivée de César Azpilicueta. Néanmoins, le défenseur de Chelsea a choisi de faire durer le suspense.

En marge du prochain mercato estival, certaines pistes se dessineraient déjà du côté du FC Barcelone. En plus d’Andreas Christensen et Franck Kessié, qui seraient susceptibles de débarquer gratuitement au Barça , leurs contrats respectifs à Chelsea et au Milan AC arrivant à expiration en juin prochain, César Azpilicueta pourrait lui aussi troquer la tunique des Blues pour arborer celle des Blaugrana . Cependant, le capitaine de Chelsea a tenu à faire durer le suspense alors que l’entraîneur Xavi Hernandez serait emballé par l’idée de l’accueillir au FC Barcelone.

« Si la pandémie nous a appris quelque chose, c'est de vivre au jour le jour »