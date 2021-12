Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opportunité en or se présenterait à Xavi !

Publié le 11 décembre 2021 à 0h00 par Th.B.

Dans le viseur du FC Barcelone, César Azpilicueta aimerait signer un contrat longue durée à Chelsea, ce que ses dirigeants refuseraient de lui offrir. Un départ libre de tout contrat ne serait également pas de refus pour le latéral droit…

Les semaines se suivent et se ressemblent depuis la nomination de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur. Le 6 novembre dernier, la légende du FC Barcelone devenait le coach du club culé en signant un contrat le liant au Barça jusqu’à’en juin 2024. Néanmoins, l’aventure de Xavi ne démarre pas de la meilleure des manières puisque le FC Barcelone a été éliminé de la Ligue des champions sans atteindre la phase à élimination direction. De quoi engendrer de sérieux changements au sein de l’effectif d’après AS qui a fait part de la volonté de Xavi de se séparer de trois joueurs du FC Barcelone cet hiver. Et après Dani Alves, un autre latéral droit serait susceptible de débarquer… l’été prochain !

Azpilicueta aurait des envies d’ailleurs !