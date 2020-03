Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL en préparation pour Ter Stegen ?

Publié le 9 mars 2020 à 11h00 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen voudrait prolonger son bail avec le Barça au vu des alléchantes prolongations dont ses coéquipiers ont disposé ces derniers temps. Cependant, les dirigeants blaugrana pourraient ne pas être mesure d’offrir une prolongation juteuse à l’Allemand.

Alors que le FC Barcelone devrait être forcé de prolonger le contrat courant jusqu’en juin 2022 de Marc-André Ter Stegen afin de se plier à la volonté de l’international allemand, qui figurerait sur les tablettes de bien des clubs européens comme Chelsea, le Bayern Munich et la Juventus entre autres. Cependant, le FC Barcelone connaîtrait certaines difficultés d’un point de vue financier dans sa masse salariale. Ce qui pourrait compliquer la prolongation de Marc-André Ter Stegen.

Le Barça dos au mur pour Ter Stegen d’un point de vue financier, prévoirait de dégraisser pour le prolonger !