Mercato - Barcelone : Une opération colossale pour une star de Guardiola ?

Publié le 10 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Moins utilisé cette saison par Pep Guardiola avec l’émergence de Phil Foden et la grande forme de Riyad Mahrez, Bernardo Silva pourrait quitter Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Ce serait du moins l’intention du club catalan.

À tout juste 25 ans, Bernardo Silva est déjà un milieu offensif / ailier reconnu dans le football européen. Après sa belle saison à l’AS Monaco en 2016-2017, l’international portugais s’en est allé du côté de Manchester City où Pep Guardiola l’a chouchouté. D’ailleurs, l’entraîneur des Skyblues ne s’en cachait pas et lui dressait un portrait flatteur en conférence de presse. Néanmoins, cette saison, Bernardo Silva a souffert de la concurrence imposée par Riyad Mahrez et Phil Foden. De quoi l’inciter à aller voir ailleurs ?

Bernardo Silva, le Barça en rêve toujours