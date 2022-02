Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 20M€ se prépare pour Renato Sanches !

Publié le 20 février 2022 à 0h30 par P.L.

En quête de renforts au milieu de terrain, le FC Barcelone pense depuis un certain temps à Renato Sanches. Toutefois, l'AC Milan serait également sur les traces du milieu de terrain portugais. Et les Rossoneri se montreraient de plus en plus actifs.

Afin de se renforcer, le FC Barcelone a envisagé à plusieurs reprises de recruter Renato Sanches. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en janvier dernier, le club catalan avait d’ailleurs pensé à passer à l’action lors du dernier mercato hivernal pour s’attacher les services du milieu de terrain portugais. Mais finalement, Renato Sanches est resté au LOSC. Toutefois, les Blaugrana figureraient toujours parmi les prétendants du joueur de 24 ans, qui aurait repoussé une offre de prolongation du pensionnaire de Ligue 1. Néanmoins, l’AC Milan serait également intéressé par le profil de Renato Sanches, considéré comme l’option idéale en cas de départ de Franck Kessié. Et la formation milanaise se montrerait de plus en plus insistante.

L’AC pousse pour Renato Sanches