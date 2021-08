Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse vente du Barça avant la fin du mercato ?

Publié le 30 août 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que son nom a régulièrement été lié à un gros transfert cet été, Antoine Griezmann voudrait rester au FC Barcelone et ne devrait pas quitter le club culé.

Tout au long du mercato estival, Antoine Griezmann a été annoncé sur le départ que ce soit du côté de Manchester City, de la Juventus ou encore du PSG, mais surtout de l’Atletico de Madrid. Jusqu’à encore très récemment, le numéro 7 du FC Barcelone était envoyé chez les Colchoneros , son ancienne équipe. Cependant, le club rojiblanco n’aurait pas les moyens nécessaires pour boucler une telle opération en raison du salaire du Français et de l’indemnité de transfert, lui qui est lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2024. Néanmoins, le départ surprise de Lionel Messi pourrait avoir redistribuer les cartes.

Griezmann ne quittera pas le Barça