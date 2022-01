Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération avec Memphis Depay à oublier ?

Publié le 15 janvier 2022 à 1h20 par La rédaction

En Espagne, certains médias évoquent une relance possible du chassé-croisé Morata-Depay entre le Barça et la Juve. Analyse.

Ces dernières heures, certains médias catalans ont de nouveau évoqué l’hypothèse d’un double deal entre Barcelone et la Juve, le club bianconero mettant fin au prêt d’Alvaro Morata pour que ce dernier soit de nouveau prêté à Barcelone, le Barça prêtant Memphis Depay à la Juve en retour. Au sein du club catalan, on considérerait l’opération toujours possible. Que faut-il en penser ?

Si cela avait dû se faire…

A l’analyse, cela apparaît tout de même peu probable. En effet, le contexte étant a priori favorable pour ce deal, il a logiquement dû être le premier suggéré par le Barça. Si cela ne s’est pas fait, c’est qu’il y a forcément eu un point de blocage, que ce soit du côté de l’attaquant hollandais, que l’on dit peu enclin à quitter Barcelone, ou de la Juve, qui pourrait considérer en priorité d’autres pistes d’attaquant.