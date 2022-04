Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle piste XXL de Xavi donne sa réponse !

Publié le 15 avril 2022 à 9h00 par La rédaction

Dans les petits papiers du FC Barcelone en vue du prochain mercato estival, Gabriel ne semble pas vouloir quitter Arsenal, où il dit se sentir chez lui.

Le FC Barcelone se montre actif sur le marché des défenseurs centraux. En effet, alors que Gérard Piqué, Ronald Araujo et Eric Garcia semblent donner satisfaction aux Blaugrana , cela n’est pas le cas de Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Les deux internationaux français ne sont plus en odeur de sainteté au Barça, et devraient être poussés vers la sortie cet été. Pour les remplacer, si Andreas Christensen devrait rejoindre librement la catalogne dans les prochaines semaines, Joan Laporta cible également Gabriel. Indiscutable cette saison avec Arsenal, le Brésilien semble cependant heureux chez les Gunners , et n’a pas l’air de penser à un départ.

« Je me sens bien, je me sens chez moi à Arsenal »