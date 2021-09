Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée au Barça ? Cet entraîneur s’explique !

Publié le 22 septembre 2021 à 22h30 par T.M.

Actuel entraîneur de Grenade, Robert Moreno a récemment fait part de son rêve d’arriver sur le banc du FC Barcelone. Une sortie à propos de laquelle il a dû s’expliquer.

Avec l’incertitude autour de l’avenir de Ronald Koeman, le FC Barcelone se chercherait un nouvel entraîneur pour remplacer le Néerlandais. Et malgré la situation délicate du club catalan, ce poste en fait rêver plus d’un. C’est notamment le cas de Robert Moreno, qui est actuellement l’entraîneur de Grenade. En effet, il y a quelques jours, il faisait une énorme déclaration d’amour au Barça, lâchant : « Je suis un culé, je ne vais pas le nier, je suis très heureux à Grenade, très concentré sur l'équipe. Si un jour le Barça m'appelait, je me mettrais à genoux ».

« Cela serait un rêve pour moi »