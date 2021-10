Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une ancienne star du club met les choses au clair pour son retour !

Publié le 22 octobre 2021 à 4h45 par A.M.

Libre depuis son départ de Sao Paulo, Daniel Alves est revenu sur sa déclaration dans laquelle il ouvrait la porte à un retour au FC Barcelone.

Il y a quelques jours, Daniel Alves lançait un appel du pied au FC Barcelone pour faire son grand retour : « Et j'ai dit que lorsque le Barça aurait besoin de moi et me voudrait, je serais à la disposition du Barça, où que je sois . » Des propos qui ont évidemment eu un écho important qui ont poussé l'ancien latéral droit du club catalan à mettre les choses au clair.

«Le Barça me manque»