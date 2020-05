Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau plan bien ficelé pour Timo Werner ?

Publié le 4 mai 2020 à 10h00 par A.D.

Alors que l'Inter voudrait le recruter en cas de départ de Lautaro Martinez, Timo Werner serait réticent à l'idée de jouer en Serie A. Pour lui faire changer d'avis, la direction des Nerazzurri aurait un plan.

Timo Werner aurait refroidi les ardeurs de l'Inter. Pour assurer la succession d'un Luis Suarez vieillissant (33 ans), le Barça serait déjà en quête d'un nouveau buteur. Dans cette optique, le club catalan aurait déjà identifié plusieurs profils, et notamment ceux de Lautaro Martinez, qui serait la priorité, et de Timo Werner. Alors qu'il pourrait perdre son buteur argentin cet été, l'Inter compterait mettre le paquet sur l'attaquant de Leipzig.

Une équipe autour de Timo Werner ?