Mercato - Barcelone : Un départ à 8,5M€ se confirme pour Joan Laporta !

Publié le 24 mai 2021 à 1h30 par La rédaction

Après une première partie de saison ratée avec Benfica, Jean-Clair Todibo s'est relancé à Nice où il pourrait être vendu de manière définitive par le FC Barcelone.

Indésirable du côté du FC Barcelone en début de saison, Jean-Clair Todibo était parti en prêt au Portugal à Benfica pour obtenir du temps de jeu et ainsi poursuivre sa progression. Mais le natif de la région parisienne ne s'est jamais imposé là-bas et s'est vu de nouveau être prêté en France à l'OGC Nice. Sur la Côte d'Azur, le joueur passé par Toulouse s'est relancé sportivement et la belle histoire pourrait continuer pour lui dans le sud de la France.

Todibo définitivement Niçois ?