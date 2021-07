Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable scénario à l'étude pour l’avenir d’Umtiti ?

Publié le 2 juillet 2021 à 0h00 par B.C.

N’étant plus désiré par le FC Barcelone, Samuel Umtiti figure sur la liste des transferts du club culé, mais le principal intéressé ne semble pas pressé à l’idée de faire ses valises. Une situation qui pourrait inciter Joan Laporta à résilier le contrat de l’international français.

Après s’être montré très actif dans ce début de mercato, avec les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay, le FC Barcelone souhaite désormais dégraisser son effectif. Joan Laporta veut en effet rapidement renflouer les caisses du club culé et alléger la masse salariale, et de nombreux joueurs pourraient être concernés par ce dégraissage. En raison de ses nombreuses blessures, Samuel Umtiti n’entre plus dans les plans du club et pourrait être poussé vers la sortie. Cependant, l’ancien défenseur de l’OL n’est pas pressé à l’idée de quitter le FC Barcelone, ce qui pourrait alors inciter Joan Laporta à prendre une grosse décision.

Vers une rupture de contrat pour Umtiti ?