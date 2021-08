Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros blocage à 7M€ pour l’avenir de Pjanic ?

Publié le 18 août 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que Miralem Pjanic est envoyé vers un retour à la Juventus, son éventuel come-back dans le Piémont serait pour l’heure bloqué en raison de la présence d’Aaron Ramsey.

La situation économique du FC Barcelone est grave. C’est ce qu’a annoncé Joan Laporta cette semaine en indiquant que la dette du club catalan qu’il préside s’élève à 1,3 milliards d’euros. De ce fait, le Barça doit vendre afin d’alléger sa masse salariale et engranger des liquidités et, dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncé sur le départ. Miralem Pjanic fait partie des candidats au départ et, cela tombe bien, celui qui est arrivé au FC Barcelone il y a seulement un an est justement ouvert à l’idée d’un retour à la Juventus cet été. Problème, la Vielle Dame est actuellement dans l’incapacité de boucler le retour du joueur bosnien.

Le dossier Aaron Ramsey bloque le retour de Miralem Pjanic à la Juventus