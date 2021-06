Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 va recruter un joueur de Koeman pour 8,5M€ !

Publié le 21 juin 2021 à 11h00 par A.M.

Prêté à l'OGC Nice durant la seconde partie de saison, Jean-Clair Todibo devrait s'engager définitivement en faveur des Aiglons qui débourseront 8,5M€ dans cette opération.

Barré par la concurrence et surtout le manque de confiance que lui accorde Ronald Koeman, Jean-Clair Todibo a retrouvé la Ligue 1 cet hiver par le biais d'un prêt à l'OGC Nice. En quête de renforts défensifs afin de compenser la grave blessure de Dante, les Aiglons ont en effet décidé de miser sur la jeunesse puisque William Saliba avait également été prêté à Nice cet hiver pour former une charnière centrale séduisante avec Jean-Clair Todibo. Et visiblement, la direction niçoise est satisfaite des prestations de l'ancien Toulousain.

Nice va conserver Todibo