Mercato - Barcelone : Un club de Ligue 1 serait passé à l’action pour ce joueur de Koeman !

Publié le 21 septembre 2020 à 7h00 par H.K.

Alors que le FC Barcelone et Jean-Clair Todibo auraient eu une réunion concernant l’avenir de ce dernier, un club de Ligue 1 serait d’ores et déjà passé à l’action pour le défenseur français…

Jean-Clair Todibo semble être fixé pour son avenir. Après 6 mois concluants en prêt du côté de Schalke 04, le défenseur central français a fait son retour, à la fin de la saison dernière, du côté du FC Barcelone. Cependant, l’arrivée de Ronald Koeman faisait planer le doute concernant son avenir. Ce dernier serait désormais figé : l’ancien Toulousain souhaiterait partir, et le coach néerlandais ne voudrait pas le conserver. Et un club de Ligue 1 serait d’ores et déjà dans la course pour faire revenir le jeune défenseur dans notre championnat…

Rennes à fond, Naples en concurrence ?