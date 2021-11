Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cadre du vestiaire valide déjà l’arrivée de Xavi !

Publié le 24 novembre 2021 à 13h00 par B.C.

Malgré le nul contre Benfica (0-0), Marc-André ter Stegen a tenu à saluer l’état d’esprit des joueurs du FC Barcelone suite à l’arrivée de Xavi.

Après le mauvais début de saison du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de faire appel à Xavi pour succéder à Ronald Koeman. Un choix qui a tout de suite convaincu les supporters du club culé, mais également les joueurs. Xavi a rapidement imposé sa patte à l’équipe et est parvenu à remporter son premier match face à l’Espanyol. Cependant, le FC Barcelone a eu plus de mal contre Benfica (0-0) ce mardi, de quoi compromettre ses chances pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Interrogé après la rencontre, Marc-André ter Stegen a toutefois tenu à saluer la prestation et l’état d’esprit de l’équipe depuis l’arrivée de Xavi.

« Tout le monde peut voir l'enthousiasme avec lequel il nous fait jouer »