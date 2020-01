Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti dans le doute pour son avenir ?

Publié le 8 janvier 2020 à 20h00 par A.C.

Samuel Umtiti, en difficulté au FC Barcelone depuis la dernière Coupe du monde, aurait quelques doutes au sujet de son avenir.

Il est loin le temps où Samuel Umtiti régnait en maître en Catalogne. L'ancien de l'Olympique Lyonnais rencontre énormément de difficultés auFC Barcelone depuis plus d'un an, notamment à cause de problèmes au genou. Clément Lenglet semble l'avoir dépassé et cela se voit sur son temps de jeu, qui a grandement diminué au fil des mois.

Le Barça souhaite garder Umtiti, mais...