Mercato - Barcelone : Samuel Umtiti aurait un prétendant XXL sur le marché !

Publié le 2 janvier 2020 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 2 janvier 2020 à 13h46

En manque cruel de temps de jeu au FC Barcelone, Samuel Umtiti figurerait sur les tablettes de Mikel Arteta du côté d’Arsenal.

« Toujours heureux à Barcelone ? Je suis le plus heureux. Je pense que je suis dans la meilleure équipe du monde avec les meilleurs joueurs au monde (…) J’espère rester le plus longtemps possible », confiait Samuel Umtiti début décembre au micro de Téléfoot , indiquant donc clairement qu’il n’envisageait pas de quitter le FC Barcelone malgré son nouveau statut de remplaçant. D’ailleurs, un cador de Premier League pourrait relancer le dossier Umtiti…

Arsenal à fond sur Umtiti ?