Mercato - Barcelone : Retour à l'envoyeur pour Ter Stegen ? Il répond !

Lors de l'été 2014, Marc-André Ter Stegen a quitté le Borussia Mönchengladbach pour signer en faveur du FC Barcelone. Le gardien allemand a évoqué la possibilité de faire son retour dans son ancien club.

Marc-André Ter Stegen ne dirait pas «non» à un retour au Borussia Mönchengladbach. Lors du mercato estival 2014, l'international allemand a quitté son premier club pour prendre la direction du FC Barcelone. Alors que Marc-André Ter Stegen aurait débuté les pourparlers avec le FC Barcelone pour prolonger, les négociations ont été suspendues à cause du coronavirus. Malgré tout, le gardien de 28 ans se veut rassurant quant à son avenir au Barça : « Nous avons déjà eu les premières discussions, mais comme je l'ai déjà dis, nous les avons suspendues car il y a des choses beaucoup plus importantes aujourd'hui. (...) Je suis très heureux ici et la situation sportive est bonne. L'équipe est bien. Que demander de plus ? » , a-t-il déclaré lors d'un Live Instagram avec le Borussia Mönchengladbach.

«Un retour au Borussia ? Il ne faut jamais dire jamais»