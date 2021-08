Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Renato Sanches a une grande priorité pour son avenir !

Publié le 1 août 2021 à 9h30 par T.M.

Après deux ans passés au LOSC, Renato Sanches pourrait s’en aller cet été. Alors que de grosses écuries seraient au rendez-vous, le Portugais regarderaient lui… du côté du FC Barcelone.

Sacré champion de France lors du dernier exercice, le LOSC va partir au combat pour conserver son bien. Mais cela devrait se faire sans plusieurs cadres du précédent effectif de Christophe Galtier. Un exode qui a déjà commencé avec les départs de Mike Maignan (Milan AC) et Boubakary Soumaré (Leicester). Mais la liste devrait encore s’allonger d’ici la fin du mercato et on devrait notamment retrouver le nom de Renato Sanches. Arrivé il y a deux ans chez les Dogues, le Portugais s’est totalement relancé. Et grâce également à un excellent Euro, le milieu de terrain a tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes.

Direction Barcelone ?