Mercato - Barcelone : La nouvelle sortie de Guardiola sur le feuilleton Messi !

Publié le 18 septembre 2020 à 17h00 par La rédaction

Alors que Messi avait demandé à quitter le FC Barcelone, tous les grands clubs rêvaient d'attirer le sextuple Ballon d'or. Si Manchester City aurait été très proche de la Pulga, Pep Guardiola est revenu sur cet épisode.

C'était la bombe de ce mercato. Lionel Messi avait envoyé un burofax au FC Barcelone pour quitter le club dès cet été. Une nouvelle terrible pour les Catalans après l'humiliation contre le Bayern en Ligue des Champions. Mais une occasion en or pour tous les autres grands clubs. Manchester City semblait le plus proche pour recruter le sextuple Ballon d'or, mais la validité d'une clause pour la libération de l'Argentin a fait défaut aux Citizens.

« Je ne sais pas quelles sont ses intentions pour l'avenir »