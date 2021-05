Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé sait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 26 mai 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera le 30 juin 2022, le FC Barcelone aurait envoyé un message très clair à l’international français au sujet de son avenir.

Arrivé en 2017 au FC Barcelone afin d’être le successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a mis du temps à s’adapter au club catalan. Mais après trois premières saisons plus que délicates et ponctuées par des blessures ainsi que quelques polémiques, l’attaquant a redressé la barre lors de cet exercice 2020/2021 en s’imposant comme un titulaire en puissance dans le onze de Ronald Koeman. De ce fait, à un an de la fin de contrat, le Barça aimerait convaincre l’ancien joueur du Borussia Dortmund de renouveler son bail au sein de l’écurie barcelonaise. Cependant, Joan Laporta n’aurait pas l’intention de le caresser dans le sens du poil et de laisser les choses trop trainer…

Trois scénarios seraient possibles pour Ousmane Dembélé