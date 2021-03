Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé pose une grosse condition pour son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Ousmane Dembélé pourrait bien prolonger son contrat dans les prochaines semaines si l’on en croit la tendance. Néanmoins, il faudrait que le FC Barcelone lui promette une chose sur le plan sportif. Explications.

Entre le Ousmane Dembélé des exercices précédents et celui de cette saison, il semble y avoir un monde d’écart. Ayant revu son rythme de vie et alimentaire comme il l’a lui-même révélé, les blessures se font très rares, ce qui permet à l’ailier du FC Barcelone d’enchaîner les matchs et les bonnes prestations. Depuis le 22 décembre, Dembélé a enchaîné 23 rencontres d’affilée et n’a manqué aucun rendez-vous du FC Barcelone. Récemment élu président du géant catalan, Joan Laporta semble compter sur Ousmane Dembélé et serait prêt à prolonger son contrat qui expirera en juin 2022. Emballé sur le papier, Dembélé demanderait à ce qu’un critère soit respecté.

Une sécurité sportive réclamée ?