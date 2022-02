Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur la situation d'un joueur de Xavi !

Publié le 24 février 2022 à 21h00 par La rédaction

Un temps annoncé dans le viseur du Bayern Munich avant son arrivée au FC Barcelone, Sergiño Dest n’aurait finalement reçu aucune offre selon son agent Jonathan Barnett.

Arrivé au FC Barcelone en octobre 2020 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest ne convainc pas totalement les dirigeants et supporters catalans. Utilisé à 22 reprises cette saison, le latéral de 21 ans doit partager sa place avec Oscar Mingueza, et la possible arrivée de César Azpilicueta n’arrangerait pas les choses. Annoncé dans le viseur du Bayern Munich avant son arrivée en Espagne, Sergiño Dest aurait pu réussir dans un autre grand club européen. Cependant, selon son agent Jonathan Barnett, les dirigeants bavarois n’auraient fait aucune offre pour s’attirer ses services.

Le Bayern n’a formulé aucune offre pour Dest