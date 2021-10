Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle confirmation de l’impossibilité du dossier Haaland…

Publié le 19 octobre 2021 à 1h00 par La rédaction

De nouveaux éléments viennent confirmer que la piste Haaland est une chimère pour le FC Barcelone. Analyse.

A l’occasion de l’émission Carrusel Deportivo sur la Cadena Ser , le journaliste Sique Rodriguez a affirmé que le FC Barcelone, qui a fixé sa priorité sur le profil d’Erling Haaland pour l’été prochain, avait coché le nom du Suédois Alexander Isak, le buteur de la Real Sociedad en alternative.

Si vraiment le Barça pouvait viser Haaland…

Si cette information est exacte, alors elle ne fait que confirmer l’absolue impossibilité pour le Barça de recruter Haaland : le différentiel de coût entre la piste Haaland et celle menant à Isaak est tellement importante qu’on peut en déduire que le dossier du buteur norvégien relève du rêve et celui du Suédois de la réalité… Si vraiment le club catalan avait les moyens de viser Erling Haaland, alors son option alternative serait du même calibre financier. Or c’est loin d’être le cas…