Mercato - Barcelone : Après le PSG, un autre grand club veut plomber Laporta !

Publié le 2 avril 2022 à 23h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Raphinha susciterait aussi des intérêts en Premier League. Arsenal et Chelsea pourraient se mêler à la lutte.

Le FC Barcelone et le PSG se disputent le même joueur. Sous contrat avec Leeds, Raphinha impressionnerait les deux équipes et devrait recevoir de nombreuses propositions lors du prochain mercato estival. L'ailier brésilien a de grandes chances de quitter son club à la fin de la saison notamment en cas de descente en deuxième division. « Malgré ce qui se dit à l'extérieur, je ne lui ai pas dit un mot à propos de Deco ou de Barcelone - mais tout le monde sait que cela existe. Nous voulons profiter du football que nous pouvons jouer avec lui ici et le convaincre de rester. C'est un grand talent » a confié son entraîneur Jesse Marsch en conférence de presse.

Arsenal intéressé par Raphinha