Mercato - Barcelone : Messi à l’origine du feuilleton Lautaro Martinez ? La réponse !

Publié le 20 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors que les médias évoquent régulièrement l’implication de Lionel Messi dans le dossier Lautaro Martinez, le capitaine du FC Barcelone n’aurait jamais fait le forcing pour que la direction sportive du club lance les grandes manoeuvres.

Ce n’est plus un secret pour personne désormais, Lautaro Martinez semble être un profil qui plairait au FC Barcelone. La direction sportive blaugrana aurait coché son nom dans sa short-list en marge du mercato estival. Le plan du Barça serait de faire de l’attaquant de l’Inter le suppléant de Luis Suarez avec comme objectif de lui succéder à terme. Lionel Messi aurait, à en croire certains médias, réclamé auprès de sa direction qu’elle fasse le nécessaire pour son transfert. Cependant, il n’en serait rien.

Messi serait agacé par le dossier Lautaro Martinez

D’après les informations de Francesc Aguilar, Lionel Messi serait agacé de tout ce qui se dit dans la presse au sujet du dossier Lautaro Martinez et du fait qu’il serait impliqué dans l’offensive du FC Barcelone pour l’Argentin. Cependant, Messi ne serait pas l’instigateur et n’aurait jamais rien dit à ce sujet à ses dirigeants. De quoi le préoccuper un peu plus sur ce qui est publié dans la presse à son sujet.