Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez répond à l’énorme coup de gueule de Lionel Messi !

Publié le 25 septembre 2020 à 22h30 par T.M.

Luis Suarez désormais parti, Lionel Messi a fait part de sa tristesse ce vendredi, tout en poussant un coup de gueule à l’encontre de la direction du FC Barcelone. Des propos commentés par l’Uruguayen.

Dès l’arrivée de Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez a immédiatement été poussé vers la sortie. Un départ qui vient d’ailleurs d’être acté et c’est à l’Atlético de Madrid que l’Uruguayen va rebondir. En Catalogne, Lionel Messi voit donc partir son ami le plus proche et ce vendredi, sur les réseaux sociaux, La Pulga a fait part de sa tristesse, tout en taclant la direction du Barça. « Tu méritais qu’ils te disent adieu comme ce tu es : l’un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a réussi des choses importantes avec le groupe et individuellement. Et pas qu’ils te jettent comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce niveau, plus rien ne me surprend », a notamment lâché Messi. Un message qui a suscité de nombreuses réactions, dont celle de Luis Suarez.

« Que 2, 3 ou 4 ne ternissent pas ta grandeur »