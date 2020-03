Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Enrique ouvre la porte à un retour au Barça !

Publié le 27 mars 2020 à 20h30 par D.M.

Aujourd’hui sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique a été l’entraîneur du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Près de trois ans après son départ, le technicien n’exclut pas un retour en Catalogne.

En juillet 2014, Luis Enrique était nommé entraîneur du FC Barcelone et remplaçait sur le banc catalan Tata Martino. Le technicien restera sur le banc jusqu’en juin 2017 après un passage réussi et de nombreux trophées récoltés. Luis Enrique a notamment remporté une Ligue des champions (en 2015) et deux titres de champion d’Espagne (2015 et 2016). Aujourd’hui sélectionneur de l’Espagne, l’entraîneur est revenu sur son passage au FC Barcelone au cours d’une conférence de presse. Et Luis Enrique n’exclut pas un retour au sein de la formation catalane.

« Dans toutes les équipes où j'ai entraîné, j'ai laissé la porte ouverte »