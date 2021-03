Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 19 mars 2021 à 1h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone le 30 juin prochain, Gonzalo Higuain lui a clairement ouvert les portes de la Major League Soccer.

Une page historique pourrait se tourner au FC Barcelone le 30 juin prochain. En effet, Lionel Messi arrivera alors au terme de son contrat et, pour l’heure, le flou règne au sujet de son avenir. Le Barça ne désespère pas de le convaincre de prolonger pour l’instant, mais la situation contractuelle de celui qu’on surnomme La Pulga aurait donné des ailes au PSG, qui serait prêt à l’accueillir s’il quitte librement les Blaugrana l’été prochain. Mais ce n’est pas tout ! En effet, en plus d’une possible arrivée à Paris, un exode de Lionel Messi en MLS a été évoqué à plusieurs reprises dans la presse afin qu’il puisse terminer tranquillement sa carrière.

« Nous l'accueillerions à bras ouverts »