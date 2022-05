Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lewandowski reçoit un gros message pour son avenir !

Publié le 31 mai 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski veut prendre le large dès cet été, et il l'a fait clairement savoir. Alerté par la situation du Polonais, le FC Barcelone est plus que jamais en embuscade pour le recruter lors du prochain mercato. Présent en conférence de presse ce mardi, le sélectionneur de la Pologne, Czesław Michniewicz a affiché un souhait fort sur l'avenir de Robert Lewandowski.

Alors que son contrat avec le Bayern arrivera à terme le 30 juin 2023, Robert Lewandowski ne compte pas l'honorer jusqu'au bout. Comme il l'a affirmé, le buteur polonais veut quitter le club bavarois dès cet été, soit à un an de la fin de son bail, pour se lancer un nouveau défi. « Mon temps au Bayern Munich est terminé. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club désormais. Le Bayern Munich est un club sérieux et j'espère donc qu'il ne m'arrêtera pas simplement parce qu'il le peut. Je le redis » , a déclaré Robert Lewandowski ce lundi en conférence de presse. Conscient de la situation du Polonais, le FC Barcelone est à l'affût, mais comme l'a expliqué Javier Tebas, Xavi doit dénicher des fonds pour se donner les moyens de son ambition. « Le Barça sait déjà ce qu'il doit faire s'il veut signer Lewandowski. Ils connaissent parfaitement nos règles de contrôle économique. C'est pour éviter des problèmes économiques majeurs. Je ne sais pas s'ils vendront De Jong ou Pedri, mais ils savent qu'ils doivent entrer plus et vendre des actifs. À ce jour, ils ne peuvent toujours pas signer Lewandowski » , a affirmé le président de la Liga à Europa Presse ce mardi.

«J'espère que la situation de Robert Lewandowski sera résolue rapidement»

En plus de Javier Tebas, le sélectionneur de la Pologne a également pris position sur l'avenir de Robert Lewandowski. « J'espère que la situation de Robert Lewandowski sera résolue rapidement, surtout pour lui. Robert s'est fixé un objectif : il veut changer de club. J'espère qu'il obtiendra ce qu'il souhaite, que ce soit le FC Barcelone ou un autre club, je ne veux pas juger en amont » , a confié Czesław Michniewicz en conférence de presse ce mardi. En parallèle, Leon Goretzka s'est également prononcé sur la situation de Robert Lewandowski, son coéquipier au Bayern.

