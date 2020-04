Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet étonnant appel du pied lancé à Luis Suarez !

Publié le 21 avril 2020 à 22h30 par La rédaction

Luis Suarez n’a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone qui prendra fin en juin 2021. Dans ce contexte, l’attaquant du club catalan a reçu un étonnant appel du pied l’emmenant tout droit vers l’Argentine...

« Des discussions pour une prolongation ? Non, rien du tout. J'ai déjà précisé comment était ma situation contractuelle, mais aujourd’hui, je ne pense pas à ça » avait expliqué Luis Suarez dans un entretien avec un journaliste du Mundo Deportivo . Les dirigeants du FC Barcelone s’activeraient en coulisses pour prolonger son contrat mais pour le moment rien est acté. Luis Suarez pourrait-il quitter le Barça l’été prochain ? En tout cas, le buteur a reçu un étonnant appel du pied !

« J'adorerais essayer »