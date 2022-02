Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de cet énorme échec de Xavi sont révélés !

Publié le 20 février 2022 à 23h30 par La rédaction

Transféré librement au Borussia Dortmund, Niklas Süle quittera le Bayern Munich dès cet été. Selon Lothar Matthäus, l’international allemand n'a pas choisi le BVB pour des raisons financières.

Titulaire au sein de la charnière centrale du Bayern Munich cette saison, Niklas Süle n’évoluera plus en bavière la saison prochaine. Arrivé au club en 2017, le défenseur de 26 ans rejoindra le Borussia Dortmund cet été, dans le cadre d’un transfert libre. Si l’international allemand disposait d’offres venant du FC Barcelone ou encore de Newcastle, celui-ci continuera finalement son aventure Allemagne. Lors d'un entretien accordé à Bild , Lothar Matthäus a expliqué pourquoi Niklas Süle a choisi le Borussia Dortmund.

« Niklas ne s'est jamais senti aimé »