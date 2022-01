Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un incroyable clause glissée dans le nouveau contrat d'Umtiti ?

Publié le 10 janvier 2022 à 19h00 par P.L.

Contre toute attente, Samuel Umtiti a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Cependant, Joan Laporta a pris soin d'instaurer quelques clauses qui pourraient bien lui rendre les choses plus simples concernant l'avenir du Français.

N’entrant clairement pas dans les plans de jeu de Xavi, Samuel Umtiti semblait voué à un départ cet hiver. Cependant, ce lundi, le FC Barcelone a officialisé la prolongation du champion du monde 2018 jusqu’en juin 2026. Le but de l’opération était de réduire le salaire de l’ancien de l’OL afin de permettre au Barça d'enregistrer Ferran Torres dans son effectif en accord avec le fair-play financier. Cette extension pourra également permettre à Samuel Umtiti de voir plusieurs portes s’ouvrir à lui pour son avenir puisque son salaire est désormais plus abordable pour de nombreuses équipes. Cependant, Joan Laporta a pris soin d’apporter certaines clauses dans le nouvel engagement du Français qui vont certainement lui faciliter les choses.

Le Barça peut rompre le contrat d’Umtiti dès 2023 !

Comme le révèle le journaliste Gerard Romero, Samuel Umtiti aurait accepté de baisser son salaire de 10 % et de répartir les émoluments qu’il aurait dû percevoir lors des 18 prochains mois sur les quatre années et demie à venir. L’international tricolore ne recevrait donc aucune augmentation de salaire et ses revenus à court terme seraient beaucoup plus bas qu’ils n’auraient pu l’être. Cependant, la véritable bonne affaire dans ce dossier est la suivante. Le FC Barcelone serait désormais en mesure de rompre le contrat de Samuel Umtiti dès 2023. Quoi qu’il arrive, le club catalan pourrait donc se séparer du défenseur de 28 ans dans un an et demi, comme il était prévu avec son ancien contrat puisqu'il devait expirer en juin 2023.