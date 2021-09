Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme sortie de Joan Laporta sur Lionel Messi !

Publié le 7 septembre 2021 à 23h20 par La rédaction

Le président du Barça Joan Laporta est revenu sur le dossier Messi ces dernières heures. Décryptage.

Le président Joan Laporta s’est exprimé ces dernières heures au cours de l’émission Onze de Esport 3, évoquant notamment le dossier Lionel Messi : « Nous avons subi des pressions pour signer l'accord CVC avec LaLiga. Nous avions un pré-accord avec Leo pendant longtemps. Il y avait d'abord un contrat pour deux saisons, mais nous l'avons retravaillé et LaLiga ne l'a pas accepté. Puis nous avons vu que c'était impossible au vu des chiffres et que cela ne valait pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Sans le fair-play, Messi n'aurait pas pu rester même si Griezmann était parti le premier et si les capitaines avaient baissé leurs salaires ».

Si loin du compte…

Très clairement, le président catalan confirme ici ce que le10sport.com avait analysé depuis de longs mois, à savoir que le Barça n’était pas en mesure d’assumer financièrement l’accord trouvé avec Messi pour une prolongation, quand bien même ce dernier avait accepté une importante baisse de salaire. Le club blaugrana était même très loin d’y parvenir comme le président l’admet aujourd’hui lorsqu’il indique que même le départ de Griezmann n’y changeait rien. En clair, Laporta reconnaît aujourd’hui que le Barça n’avait en fait aucune option pour assumer financièrement une prolongation de Messi.