Mercato - Barcelone : L'énorme annonce de Wissam Ben Yedder sur l'intérêt du Barça !

Publié le 17 mars 2020 à 14h30 par A.M.

Interrogé sur sa situation, Wissam Ben Yedder reconnait qu'il a souvent été en contact avec le FC Barcelone, et même ce hiver au moment où le Barça était en quête d'un avant-centre.

Passé par le FC Séville entre 2016 et 2019, Wissam Ben Yedder conserve une très grosse cote sur le marché espagnol. Cependant, c'est l'AS Monaco qui n'a pas hésité à débourser 40M€ l'été dernier pour recruter l'attaquant français qui réalise d'ailleurs une excellente saison avec ses 18 buts en Ligue 1. Des prestations qui n'ont donc pas manqué d'alerter le FC Barcelone, attentif à la situation de l'ancien Toulousain depuis plusieurs années. En quête d'un attaquant cet hiver afin de compenser la blessure de Luis Suarez, le Barça est d'ailleurs revenu à la charge et aurait pu boucler le deal comme le révèle Wissam Ben Yedder.

«Cet hiver, ça aurait pu se faire»