Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour de Dani Alves est validé par cette pépite de Xavi !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h00 par H.G.

Tandis que Dani Alves a effectué son retour au FC Barcelone il y a une semaine, Nico González ne cache pas être ravi de pouvoir évoluer à ses côtés.

Le FC Barcelone veut faire du neuf avec de l’ancien. En effet, après avoir fait revenir Xavi pour qu’il occupe son banc à la suite du départ de Ronald Koeman, le club catalan a annoncé le retour de Dani Alves la semaine dernière. Du haut de ses 38 ans, l’international brésilien a paraphé un contrat le liant au Barça jusqu’en fin de saison assorti d’une option pour une année supplémentaire. Et visiblement, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus fait déjà l’unanimité dans le vestiaire du FC Barcelone si l’on en croit le discours tenu par Nico González.

« Il transmet beaucoup de joie et nous aide tous beaucoup »