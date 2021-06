Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG relance le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 26 juin 2021 à 23h30 par A.C.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone ces dernières années, Lautaro Martinez pourrait bien faire parler de lui cet été.

On ne compte plus les Unes de la presse catalane sur Lautaro Martinez. L’'été dernier, l’attaquant de l’Inter était censé pallier le départ de Luis Suarez du FC Barcelone, mais n’est finalement jamais arrivé. L’intérêt barcelonais ne serait jamais vraiment retombé au fil des mois, mais deux sérieux clients ont fait irruption dans ce dossier. L’Atlético de Madrid et le Real Madrid ont en effet activé la piste menant à Lautaro Martinez, qui a pris une toute nouvelle envergure cette saison, avec notamment un titre de champion d’Italie devant la Juventus.

Après Hakimi, Lautaro Martinez pourrait être sacrifié par l’Inter