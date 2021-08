Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le LOSC écarte une piste pour Renato Sanches !

Publié le 6 août 2021 à 11h00 par T.M.

Dans le viseur du FC Barcelone, Renato Sanches a également été annoncé vers la Juventus. Une hypothèse évoquée ces dernières heures par Olivier Létang.

Du côté du LOSC, Renato Sanches s’est totalement relancé. Et cet été, à l’occasion de l’Euro avec le Portugal, le milieu de terrain a prouvé qu’il pouvait avoir sa place dans un top club européen. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues sur la Vieux Continent. Et étant donné les besoins des Dogues, la vente de Renato Sanches pourrait être actée avant la fin du mois d’août. Mais où ira l’ancien du Bayern Munich ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, le FC Barcelone est intéressé et en Italie, on a également évoqué un intérêt de la Juventus.

Direction la Juventus ?