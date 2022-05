Mercato - Barcelone : Le feu passe au vert pour ce protégé de Tuchel !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que le FC Barcelone aurait des vues sur le dossier Marcos Alonso, le Chelsea de Thomas Tuchel serait prêt à céder le latéral gauche espagnol. Cependant, le comité de direction blaugrana devrait parvenir à remplir un critère en amont.

Cela fait à présent plusieurs semaines que le nom de Marcos Alonso revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Sous contrat jusqu’en juin 2023 à Chelsea, Alonso n’a dernièrement pas fermé la porte à un nouveau challenge en Espagne bien qu’il ait assuré être heureux chez les Blues . En quête d’un concurrent de premier choix pour Jordi Alba au poste de latéral gauche, le comité de direction du FC Barcelone présidé par Joan Laporta garderait un oeil avisé sur l’évolution de la situation de Marcos Alonso.

Et d’après les informations divulguées par Goal , Marcos Alonso au FC Barcelone, cette opération prendrait petit à petit forme. D’ailleurs, les discussions entre les différentes parties se poursuivraient en coulisse pour que Marcos Alonso puisse arborer la tunique blaugrana du FC Barcelone la saison prochaine. De quoi permettre au Barça de prendre confiance quant à ses chances de boucler cette opération en interne alors que Chelsea serait ouvert à l’idée de laisser filer l’Espagnol cet été, soit à une année de l’expiration de son contrat. Néanmoins, pour que ce transfert ait lieu, il faudrait en amont que le FC Barcelone puisse dégraisser l’effectif de Xavi Hernandez.

Marcos Alonso is having some really good end of season displays (and some bad ones) with Barcelona interested. He won't go early into the transfer window with so much to sort off the field at both clubs: https://t.co/SSZ3Zfinhf #CFC #FCB