Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un transfert à 50M€ bientôt bouclé par Joan Laporta ?

Publié le 29 mai 2022 à 1h00 par La rédaction

Si Leeds a réussi à se maintenir en Premier League, les Peacocks pourraient perdre l’un de leurs meilleurs joueurs. Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 36 rencontres, Raphinha attise les convoitises du FC Barcelone, et les négociations entreraient dans leur dernière phase.

Le secteur offensif devrait être l’un des gros chantiers du FC Barcelone lors du mercato estival. En effet, Memphis Depay pourrait être vendu, tandis qu’Adama Traoré et Luuk de Jong ne seront pas conservés à l’issue de leur prêt. De son côté, Ousmane Dembélé arrive à la fin de son contrat. Joan Laporta se montre déjà actif pour trouver leurs remplaçants, et s’intéresse notamment à Raphinha. L’international brésilien pourrait faire ses valises deux ans avant la fin de son contrat, lui dont le prix est estimé à près de 50M€ suite au maintien de Leeds. Toutefois, ce dossier approcherait de son terme.

Barcelone et Leeds sont en négociations

Selon les informations de Sport , le transfert de Raphinha entrerait dans sa dernière ligne droite. En effet, le FC Barcelone et Leeds seraient en négociations, tandis que les Catalans ont déjà trouvé un accord avec l’international brésilien. Ce dernier rejoindrait le Barça pour cinq saisons, en s’adaptant à la situation économique du club. Si l’arrivée du joueur de 25 ans n’est pas liée au départ d’Ousmane Dembélé, cela pourrait tout de même accélérer le processus, et les Blaugrana seront encore plus insistants pour le recruter. Actuellement en Corée du Sud où il prépare les matchs amicaux de la sélection brésilienne, l'ailier attendrait de pied ferme la fin des discutions entre les deux clubs.