Mercato - Barcelone : Le clan Messi fait une révélation fracassante sur la succession de Koeman !

Publié le 19 septembre 2021 à 13h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman est aujourd’hui menacé au FC Barcelone, l’entourage de Lionel Messi révèle l’une des pistes envisagées dès cet été par Joan Laporta pour le remplacement du Néerlandais.

L’humiliation face au Bayern Munich (3-0) a du mal à passer au sein du FC Barcelone. En effet, le club culé songe déjà à se séparer de Ronald Koeman, et ce malgré les 10M€ nécessaires pour son licenciement. Joan Laporta aurait fixé un ultimatum à son entraîneur et observera de près les trois prochaines rencontres du club culé en Liga avant de trancher pour son avenir. Le Barça est donc à la recherche d’un nouvel entraîneur au cas où Ronald Koeman venait à quitter précipitamment la Catalogne, et un nom serait particulièrement apprécié en interne.

Laporta a parlé de Martinez au clan Messi