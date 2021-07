Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça tire la sonnette d’alarme pour cette pépite de Koeman !

Publié le 30 juillet 2021 à 23h30 par Th.B. mis à jour le 30 juillet 2021 à 23h54

Alors que la volonté commune semble être une prolongation de contrat, Ilaix Moriba et le FC Barcelone n’auraient toujours pas trouvé d’accord, laissant le Barça en proie au désespoir.

À l’instar d’Oscar Mingueza et d’Ansu Fati, Ilaix Moriba a gravi les échelons au sein de la réputée Masia . Lancé dans le grand bain professionnel ces derniers mois, le milieu de terrain semble avoir trouvé grâce aux yeux de Ronald Koeman qui lui offre un temps de jeu conséquent pour son âge et au vu de la concurrence dans l’entrejeu blaugrana. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ilaix Moriba voudrait prolonger à en croire les récentes informations d’ El Transistor. Cependant, un accord peinerait à être trouvé.

Le Barça commence à douter…