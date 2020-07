Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare déjà un gros coup… pour 2021 !

Publié le 9 juillet 2020 à 6h00 par T.M.

Très en vue sous le maillot de Wolverhampton, Adama Traoré attire l’intérêt de nombreux cadors européens. De quoi donner également certaines idées du côté du FC Barcelone, son club formateur.

A 24 ans, Adama Traoré fait forte impression cette saison, contribuant aux belles prestations de Wolverhampton en Premier League. Avec ses 4 buts et 9 passes décisives en championnat, l’Espagnol n’aurait d’ailleurs pas manqué de taper dans l’oeil des plus grands clubs européens. Le 10 Sport vous révélait notamment dernièrement que Manchester City, Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich pensaient notamment à Traoré. Selon les dernières informations d' ESPN , les Citizens tiendraient d’ailleurs la corde dans ce dossier, avec la Juventus. Cet été, la porte pourrait d’ailleurs s’ouvrir si les Wolves venaient à ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. De quoi permettre à Adama Traoré d’entamer un nouveau chapitre dans sa carrière, qui pourrait pourquoi pas également passer à nouveau par le FC Barcelone, où il a été formé.

Un retour au Barça… en 2021 ?