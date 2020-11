Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sortie lourde de sens sur l'été agité de Messi !

Publié le 15 novembre 2020 à 22h30 par D.M.

Ancien directeur technique du FC Barcelone, Javier Bordas est revenu sur les envies de départ de Lionel Messi lors du dernier mercato estival.

Le dernier mercato estival aura été marqué par les envies de départ de Lionel Messi. Arrivé au FC Barcelone encore enfant, l’attaquant argentin a adressé, cet été, un burofax à ses dirigeants afin de signifier son envie de quitter le club catalan. La Pulga a voulu rompre son contrat unilatéralement et rejoindre une nouvelle équipe en tant qu'agent libre. Manchester City semblait le prétendant le plus sérieux, même si le PSG aurait également été intéressé. Mais les dirigeants catalans ont estimé que la clause libératoire de l'attaquant était toujours valide et ont réclamé la somme de 700M€ pour le laisser filer. Ne voulant pas entrer en conflit avec sa direction, Lionel Messi est finalement revenu sur ses pas et a indiqué qu’il allait terminer la saison au FC Barcelone.

« Il veut continuer à gagner et pense qu’au Barça, le cycle est terminé»