Mercato - Barcelone : Le Barça est sur le point de recevoir une offre pour cette recrue !

Publié le 16 août 2021 à 13h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ait juste accueilli Emerson Royal, Arsenal pourrait bientôt approcher le club culé avec une proposition d’échange de joueurs. Explications.

En tout début de mercato, le FC Barcelone a su se montrer plus qu’actif sur le marché en mettant la main sur Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay. Néanmoins, en ce qui concerne le latéral droit qui évoluait au Betis Séville lors des deux dernières saisons, le FC Barcelone serait susceptible de témoigner d’une approche concrète d’Arsenal en échange d’Hector Bellerin, l’ancien joueur du Barça passé par La Masia.

Un échange Emerson Royal/Hector Bellerin ?