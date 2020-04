Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une condition à 100M€ fixée pour l'avenir de Philippe Coutinho ?

Publié le 30 avril 2020 à 9h00 par D.M.

Le FC Barcelone ne serait pas disposé à vendre Philippe Coutinho lors du prochain mercato. A moins qu’une offre à hauteur de 100M€ arrive sur sa table.

En 2018, le FC Barcelone a payé le prix fort pour s’offrir Philippe Coutinho. Le joueur brésilien sortait d’un passage réussi à Liverpool et avait tapé dans l’œil des dirigeants blaugrana . Mais en Catalogne, le milieu offensif n’a jamais retrouvé le niveau entrevu en Premier League. Ainsi, le FC Barcelone a décidé de se séparer de lui et de le prêter lors du dernier mercato estival au Bayern Munich. Malgré 8 buts en Bundesliga, le club bavarois ne lèvera pas l’option d’achat comprise dans le contrat du Brésilien et fixée à 120M€. Philippe Coutinho devrait retourner au sein du club culé à l’issue de la saison, mais son avenir demeure néanmoins incertain puisque selon certains médias espagnols, l'équipe catalane n’exclurait pas la possibilité de le vendre.

100M€ ou rien pour Coutinho !