Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait fixé ses conditions pour Todibo !

Publié le 21 septembre 2020 à 12h00 par T.M.

De retour d’un prêt à Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne semble pas entrer dans les plans de Ronald Koeman. Cette fois, un transfert définitif pourrait intervenir pour le Français et les conditions seraient connues.

Arrivé en provenance de Toulouse en janvier 2019, Jean-Clair Todibo n’a jamais réussi à trouver sa place au FC Barcelone. C’est ainsi que l’hiver dernier, le Français a été prêté à Schalke 04 où il a livré des prestations intéressantes. De retour en Catalogne cet été, le défenseur central aurait pu profiter de l’arrivée de Ronald Koeman pour enfin avoir une chance. Mais il n’en serait rien. Alors que le Barça ferait actuellement pour recruter Eric Garcia, il ne semble pas y avoir de place pour Todibo. Ce dernier l’aurait d’ailleurs bien compris, et selon les dernières informations de L’Equipe , l’ancien du TFC aurait pris la décision de quitter le FC Barcelone à l’occasion de ce mercato estival.

Un transfert à 15M€ !