Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a voulu faire sauter la banque, mais…

Publié le 1 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone se soit mis d’accord avec Dani Olmo et ait proposé une offre au RB Leipzig, le club culé partait de trop loin pour l’international espagnol. Explications.

En atteste le départ inévitable de Lionel Messi, le FC Barcelone a été confronté pendant tout l’été à une crise financière très importante. Pour autant, le club culé a pu se renforcer et notamment grâce à des arrivées de joueurs libres de tout contrat tout en dégraissant avec notamment les départs d’Emerson Royal et d’Antoine Griezmann mardi soir. Néanmoins, malgré les difficultés économiques rencontrées, le FC Barcelone aurait tenté un énorme coup.

Le Barça a souhaité faire le coup Olmo, mais…